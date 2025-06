sgombero a vicofaro anche il vescovo attacca don biancalani

La tensione a Vicofaro si intensifica mentre i trasferimenti dei migranti, disposti dal sindaco, sono in atto. Don Biancalani, protagonista di un presidio prima dell’intervento delle forze dell’ordine, si trova al centro di un acceso dibattito, con il vescovo di Pistoia che critica le sue dichiarazioni. Un episodio che mette in luce le complesse sfide sociali e morali di questa delicata vicenda.

