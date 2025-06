Sgambati Uil Campania | Non sottovalutare preoccupazione rsu Leonardo

Le RSU della Leonardo di Pomigliano hanno scioperato questa mattina, mettendo in evidenza una preoccupazione condivisa: non si può sottovalutare il ruolo cruciale di questa realtà nella Campania produttiva. Eliminare o indebolire lo stabilimento potrebbe compromettere anni di crescita e innovazione, rischiando di indebolire l’intera economia locale. È fondamentale ascoltare queste voci e agire con responsabilità per preservare un patrimonio industriale strategico.

"Non va sottovalutata la preoccupazione espressa dalle rsu della Leonardo di Pomigliano che questa mattina hanno scioperato proprio per difendere una delle realtà manifatturiere rilevanti della Campania. Pensare di reggere col sito di Pomigliano senza la manifattura vuol dire indebolire fortemente la capacità che in questi anni ha saputo esprimere quello stabilmento. Soprattutto quello che sembrerebbe residuale come la carboresina è invece uno dei settori fortemente innovativi nella costruzione di velivoli. La Uil non può che non sostenere queste ragioni e come hanno scritto le rsu alle istituzioni locali anche la Uil chiede alle istituzioni locali che sappiano fare squadra per difendere la capacità manifatturiera della Campania e svilupparla".