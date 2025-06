Sfrattato il Settimo calcio Il club accusa il Comune Il sindaco | Sono morosi

Dopo otto decenni di passione e dedizione, l’US Settimo Milanese Calcio si trova di fronte a una drammatica svolta: lo sfratto da via Stradascia. Un finale amaro per una società che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio dilettantistico locale. Il club accusa il Comune e il sindaco di morosità, alimentando un clima di tensione e incomprensione. Ma cosa si nasconde dietro questa decisione? La vicenda sta scuotendo tutta la comunità, lasciando incertezza e speranza nel cuore dei tifosi.

"Dopo 80 anni di storia e 40 di gestione ci hanno diffidati e sfrattati da via Stradascia". L'annuncio sui social è del 17 giugno. Un post sul profilo Facebook di Alberto Albertani, presidente e deus ex machina dell'U.S Settimo Milanese Calcio, storica società dilettantistica. "Già a settembre avevamo intuito inaspettatamente che non eravamo più desiderati – si legge nel post –. Abbiamo solo fatto il nostro dovere di difendere il Settimo e i nostri 240 atleti. Riteniamo di non avere commesso nulla di grave. Vedremo con il tempo chi avrà ragione o torto nelle sedi opportune. Ma a questo punto i rapporti personali con chi ci diffida e poi ci sfratta sono finiti.

