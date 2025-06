Sfila la moda responsabile Performance in Montagnola

Scopri come la moda responsabile si trasforma in un'onda di innovazione con "A Brand New World – Azioni di moda responsabile 2", l'evento che celebra il talento emergente dell'Accademia di Belle Arti di Montagnola. Con un focus su un mondo nuovo di zecca, dove branding e sostenibilità si incontrano per ridefinire le tendenze del mercato e della cultura del consumo. Un'occasione imperdibile per esplorare il futuro del fashion etico e innovativo.

Un titolo che gioca con 'brand' (marchio), abbinato a 'new world', che potrebbe voler dire un mondo nuovo di zecca, ma anche il marchio o la firma, che si misura con un nuovo mondo di rappresentazione e marketing, dove le dinamiche del mercato e della cultura del consumo, sono cambiate. Ecco il motivo guida di ' A Brand New World-Azioni di moda responsabile 2 ', ovvero l'evento del biennio di Fashion Design dell' Accademia di Belle Arti, in occasione di Opentour, che si terrà stasera alle 20,30 a Filla, nel parco della Montagnola. Potremmo chiamarla sfilata, perché in effetti si vedranno in una passerella ogni anno sempre originale e fuori dagli schemi, le collezioni prodotte, ma anche performance attorno a un pensiero sperimentale e innovativo – nei materiali e nelle forme – che approfondisce la tematica dell' eco-sostenibilità nella moda: una presa di coscienza e di posizione nei confronti di pratiche ambientali e sociali dannose.

