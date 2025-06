Sfide digitali e disinformazione si discute di filosofia e nuove tecnologie insieme allo youtuber Rick DuFer

Ad unire riflessione e innovazione, Rick Dufer ci guiderà attraverso le sfide digitali e le insidie della disinformazione, stimolando un dialogo tra filosofia e tecnologia. Un appuntamento imperdibile a Savignano sul Rubicone, dove la memoria si intreccia con il futuro, invitandoci a riflettere sul ruolo della rete nella nostra vita quotidiana e sulla necessità di un pensiero critico per affrontare le complessità del mondo digitale.

A Savignano sul Rubicone proseguono gli appuntamenti dedicati alla memoria dell'ex sindaco Sergio Gridelli. La seconda giornata, venerdì 27 giugno, si apre affrontando un tema di grande attualità: i rischi e le opportunità della rete in un'epoca di disinformazione e superficialità.

