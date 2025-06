Sfida di Ferragosto I granata a Empoli

Ferragosto si tinge di granata con l’attesissima sfida tra Reggiana ed Empoli, ufficializzata dalla Lega. Il primo impegno ufficiale della squadra di mister Dionigi sarà un banco di prova emozionante, in gara secca, tra calci di rigore e adrenalina. La squadra si prepara a rappresentare orgogliosamente i colori granata in questa battaglia estiva, pronta a scrivere una pagina memorabile nella storia della Coppa Italia. La sfida promette emozioni intense e colpi di scena, perché in campo nulla è scontato.

Ferragosto a tinte granata. Ieri la Lega ha ufficializzato tutte le date della Coppa Italia e la Reggiana – che scenderà in campo a partire dai trentaduesimi – sarà in pista il 15 agosto alle ore 18 al ‘Castellani’ di Empoli. Rappresenterà il primo impegno ufficiale della squadra di mister Dionigi che affronterà i toscani in gara secca, senza supplementari. In caso di parità si andrà infatti immediatamente ai calci di rigore e si andrà avanti così fino ai quarti di finale. Se Rozzio e compagni dovessero riuscire a superare l’Empoli affronterebbero (ai sedicesimi, in scaletta il 24 di settembre) la squadra che uscirà vincente dalla sfida tra Genoa e una tra Padova e Vicenza (che si affrontano al turno precedente). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfida di Ferragosto. I granata a Empoli

