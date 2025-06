Settimana della moda Fay corre con Ronnie Kessel Tra memoria e motori

Nella vibrante cornice della Milano Fashion Week Uomo, Fay sorprende con una collezione che unisce memoria e motori, celebrando l’epopea dei gentleman driver. Al PAC, tra nostalgia vintage e tensione sportiva, prende vita un mondo di corsa e stile senza filtri social. La PE 2026 si ispira agli anni ’60 e ’70, riscoprendo un’estetica sobria e affascinante, pronta a scrivere il suo nuovo capitolo di eleganza e avventura.

Nella Milano della settimana della Moda Uomo, al PAC (Padiglione di Arte Contemporanea) Fay gioca una carta inattesa: un mix di nostalgia e tensione sportiva, che sa di corse d’altri tempi, di paddock fangosi e glamour vissuto senza filtri social. È questo il mondo evocato dalla collezione PE 2026, ispirata all’epopea dei gentleman driver e alla loro estetica sobria. Una stagione creativa che guarda agli anni ’60 e ’70, quando le auto avevano ancora l’odore del carburante e i piloti si cambiavano sotto le tende, tra borse di pelle e giacche stropicciate. Al centro della scena, un capo speciale: la “FAY RACING” Jacket, edizione limitata nata dalla collaborazione tra il brand italiano e Ronnie Kessel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Settimana della moda, Fay corre con Ronnie Kessel. Tra memoria e motori

In questa notizia si parla di: settimana - moda - corre - ronnie

