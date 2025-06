Settemila alloggi pubblici sfitti in Veneto | La Regione investa su recupero e auto-recupero

Settemila alloggi pubblici sfitti in Veneto rappresentano un patrimonio nascosto che può essere rilanciato grazie a investimenti mirati su recupero e auto-recupero. La Regione si impegna a trasformare questa sfida in opportunità, restituendo dignità e vita ai quartieri più colpiti. Abbiamo scelto il quartiere Palestro per ascoltare le voci della comunità e individuare soluzioni concrete. Ieri sera, in piazza Caduti della Resistenza, abbiamo raccolto testimonianze e...

«Abbiamo scelto il quartiere Palestro per l’ultima tappa della prima fase del nostro percorso di ascolto nei quartieri perché qui, come in tanti altri quartieri popolari di Padova, l’emergenza casa è tangibile. Ieri sera, in piazza Caduti della Resistenza, abbiamo raccolto testimonianze e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

