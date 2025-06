Settecolli grandi firme | Martinenghi Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri

Dal 26 al 28 ottobre, il Foro Italico si trasformerà nel palcoscenico delle emozioni con le settecolli grandi firme: Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri in un weekend di gare intense. Tre giornate di sfide appassionanti, tra qualificazioni mondiali e l’attesa rivincita del Settebello contro la Croazia. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere il nuoto italiano in tutta la sua forza e passione!

Da giovedì a sabato al Foro Italico tre giornate di gare intense: c’è da completare la Nazionale che andrà ai Mondiali di Singapore. E il grande pubblico riabbraccerà il Settebello che sfida la Croazia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Settecolli grandi firme: Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri

In questa notizia si parla di: settecolli - firme - martinenghi - ceccon

Settecolli grandi firme: Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri; Settecolli: Pilato da record nei 100 rana! Ceccon e Martinenghi volano; 61° Settecolli IP / Internazionali di nuoto. Biglietti online su ticketone.

Settecolli grandi firme: Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri - Da giovedì a sabato al Foro Italico tre giornate di gare intense: c’è da completare la Nazionale che andrà ai Mondiali di Singapore. gazzetta.it scrive

Nuoto, Settecolli: Pilato da record, volano Ceccon e Martinenghi - Leggi su Sky Sport l'articolo Nuoto, Settecolli: Pilato da record, volano Ceccon e Martinenghi ... Lo riporta sport.sky.it