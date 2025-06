Settecolli 2025 tornano i big del nuoto mondiale a Roma | 38 Azzurri convocati

Il prestigioso Trofeo Internazionale di Nuoto Settecolli 2025 sta per tornare a Roma, portando con sé l’eccellenza mondiale e il talento degli azzurri. Dal 26 al 29 giugno, la Piscina dello Stadio del Nuoto del Foro Italico sarà teatro di emozioni, record e sfide epiche tra i migliori atleti del pianeta. Con 38 convocati, l’Italia si prepara a scrivere un’altra pagina di storia nel nuoto internazionale, dimostrando ancora una volta il suo valore e la sua passione.

Roma – Sta per tornare il Trofeo Internazionale di Nuoto Settecolli di Roma. Nel prossimo week end (26, 27, 28, 29 giugno) gli Azzurri del Nuoto Olimpico, Mondiale ed Europeo sfideranno i grandi atleti del globo alla Piscina dello Stadio del Nuoto del Foro Italico. Sono 38 gli Azzurri convocati per la competizione. Come riporta federnuoto.it – Oltre ai big azzurri dell’Italnuoto, capitanati da Gregorio Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e dalla padrona di casa Simona Quadarella, sono presenti star internazionali del nuoto come i campioni olimpici Florian Wellbrock e Matthew Richards, medagliati ai Giochi come Noè Ponti, Kliment Kolesnikov, Apostolos Christou, Isabel Marie Gose, Benjamin Proud, James Guy e Tomoru Honda. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it