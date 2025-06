Sette soldati israeliani sono stati uccisi nel Sud della Striscia di Gaza

La tragica perdita di sette giovani soldati israeliani nel sud di Gaza scuote ancora di più una regione già fragile. Questi militari, tra i 19 e i 21 anni, rappresentano il sacrificio e l’impegno di un esercito impegnato in operazioni delicate contro Hamas. La loro morte solleva nuove domande sulla sicurezza e sulla stabilità in una zona di conflitto persistente. E l'analisi iniziale...

Sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo episodio nel sud della Striscia di Gaza, ha annunciato oggi l'esercito dello Stato ebraico. I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni e appartenevano al 605mo Battaglione del genio da combattimento, responsabile della distruzione delle infrastrutture del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia. Secondo un'indagine iniziale.

Sette soldati israeliani uccisi in un’esplosione nel sud della striscia di Gaza, indagini in corso - Sette militari israeliani del 605mo Battaglione del genio sono morti in un attacco con ordigno esplosivo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, mentre proseguono le tensioni e gli scontri con Hamas. Da gaeta.it