Settantatrè artisti per Gaza raccolta fondi per Emergency

Settantatré talenti uniti per una causa che non può essere ignorata: “Artisti solidali con Gaza” è l’iniziativa di un gruppo di artisti messinesi, nata dalla volontà di trasformare l’arte in un potente strumento di solidarietà. Attraverso questa raccolta fondi per Emergency, questi creativi dimostrano che l’impegno collettivo può fare la differenza, portando speranza e aiuto a chi ne ha più bisogno. Scopri come puoi contribuire anche tu a questa nobile causa...

L’iniziativa “Artisti solidali con Gaza”, di un gruppo di Artisti messinesi per Gaza nasce dalla volontà di non rimanere indifferenti davanti all’enormità della tragedia palestinese. Grazie alla iniziativa dell’Anpie di Emergency, alla preziosa adesione di 73 artisti messinesie all’ospitalità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

