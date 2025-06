Sestri Levante chiede fondi a Roma per nuove telecamere | oggi sono 534

Sestri Levante dà un passo avanti verso una città più sicura e controllata, chiedendo fondi a Roma per potenziare il suo sistema di sorveglianza. Con l’aggiunta di trenta telecamere, passando dalle attuali 534 a un monitoraggio ancora più efficace, l’amministrazione si impegna a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Le...

Trenta telecamere in più per migliorare il monitoraggio del territorio. È questa l’intenzione dell’Amministrazione comunale di Sestri Levante che ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione di nuovi impianti e presentato richiesta di finanziamento al Ministero dell’Interno. Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sestri Levante chiede fondi a Roma per nuove telecamere: oggi sono 534

In questa notizia si parla di: sestri - levante - telecamere - chiede

Lucchese-Sestri Levante: dove vederla, orario e probabili formazioni - Allo Stadio Porta Elisa di Lucca, si prepara un'importante sfida di playout di Serie C tra Lucchese e Sestri Levante.

Sestri Levante, il Comune chiede finanziamenti al Viminale per 30 nuove telecamere; Sestri Levante chiede fondi a Roma per nuove telecamere: oggi sono 534; Sestri Levante, 500 occhi elettronici sulla città: nuove telecamere in piazza Moro.

Sestri Levante, il Comune chiede finanziamenti al Viminale per 30 nuove telecamere - È questa l’intenzione dell’amministrazione comunale che ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione ... Lo riporta msn.com

Auto contro un muro a Sestri Levante, a bordo un trentenne senza patente - Ritirate altre 5 patenti a Santa Margherita, scippatore in manette ... Riporta ilsecoloxix.it