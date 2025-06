Sesto in scena lo spettacolo ' Piccole donne crescono?'

Preparati a vivere un'esperienza unica con "Piccole donne crescono?", lo spettacolo brillante, commovente e irriverente che trasforma il classico in una parodia moderna. Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino daranno vita a una serata imperdibile nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, venerdì 27 giugno alle ore 21. Non perdere questa occasione: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Ti aspettiamo per un talento da non perdere!

Firenze, 25 giugno 2025 – Uno spettacolo brillante e commovente, parodistico e irriverente. Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino portano in scena " Piccole donne crescono? " venerdì 27 giugno nel cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino, ospiti della rassegna "Un palco in biblioteca". Appuntamento alle ore 21, la serata è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito bit.lysestoeventi oppure telefonicamente al numero 055.4496851. Liberamente ispirato al romanzo di Louisa May Alcott, il testo teatrale porta la firma delle tre artiste (Chiara Riondino ha composto anche le musiche) destrutturando l'originale nel linguaggio e nella tessitura generale.

