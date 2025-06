Sesso sull’Isola dei Pescatori 10mila euro di multa a una coppia di Alessandria

Una scena intima finisce sotto gli occhi di tutti e porta a conseguenze inaspettate: una coppia di Alessandria, sorpresa mentre condiva momenti di passione sull’Isola dei Pescatori, si è vista staccare una multa da 10.000 euro. Un episodio che solleva importanti riflessioni sui limiti della privacy in luoghi pubblici e sulle sanzioni previste per comportamenti inappropriati. Ma cosa ha spinto le autorità a intervenire in modo così severo?

I corpi che si avvinghiavano non sono passati inosservati e qualcuno ha ben pensato di allertare le forze dell’ordine. E così per una coppia impegnata in effusioni in pubblico è scattata una sanzione da 10mila euro. Una “multa” severissima per aver avuto un rapporto sessuale in luogo pubblico, vicino ad altri turisti. Protagonisti della vicenda, accaduta all’ Isola dei Pescatori, sul lago Maggiore, nel territorio comunale di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), sono due persone residenti in provincia di Alessandria. La coppia è stata sorpresa in un luogo parzialmente appartato, ma pubblico, dai carabinieri impegnati nel pattugliamento del lago a bordo della motovedetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sesso sull’Isola dei Pescatori, 10mila euro di multa a una coppia di Alessandria

