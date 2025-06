Sesso in carcere con detenuto minorenne | arrestato agente

Nei confronti dell'agente sono scattati i domiciliari e dovrà ora rispondere di atti sessuali con un minore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sesso in carcere con detenuto minorenne: arrestato agente

Sesso in carcere con un detenuto minorenne, arrestato un agente: "Gravità inaudita" - Una vicenda scioccante scuote il sistema penitenziario italiano: un agente della polizia penitenziaria è stato arrestato con l'accusa di aver commesso atti sessuali su un minore detenuto nel carcere di Nisida, Napoli.

Accusato di aver compiuto atti sessuali con un minorenne detenuto nel carcere minorile di #Nisida. Scattano i domiciliari per un agente della Polizia Penitenziaria. A renderlo noto un comunicato del Ministero della Giustizia

