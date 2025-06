Serve un nuovo ospedale Nato il comitato Martesana Con l’ex primario Mascherpa

La Martesana, oggi orfana di specialità ospedaliere autonome, si sta mobilitando: basta dipendere dai grandi presidi metropolitani. È arrivato il momento di agire concretamente per un nuovo ospedale di primo livello, capace di rispondere alle esigenze della comunità. Dopo anni di attivismo e una mozione già in Regione, il "Comitato promotore per un nuovo ospedale di primo livello della Martesana" si è ufficialmente costituito, pronti a fare sentire la propria voce in vista dell’appuntamento di settembre.

"Martesana orfana di specialità ospedaliere, dipendiamo dai grandi presidi metropolitani. E’ ora di dire basta: serve un nuovo ospedale". La campagna dura da qualche anno, una mozione è già stata protocollata in Regione e approderà in aula a settembre. E da questa settimana ecco, presentato ufficialmente l’altra sera, il " Comitato promotore per un nuovo ospedale di primo livello della Martesana ". Raduna i membri originari del gruppo di lavoro, da Angelo Lavagnini della Cisl al docente Vittorio Mapelli ai componenti delle Acli Carlo Gerli e Orazio Reolon. Ma ha acquisito nuovi membri, conosciuti e illustri: fra gli altri l’ex assessore melzese e docente del Politecnico Franco Guzzetti, Mauro Celli che fu sindaco di Liscate negli anni Novanta, e, particolarmente significativo, Mauro Mascherpa (nella foto), per vent’anni primario della Medicina all’ospedale Santa Maria delle Stelle, da poco in pensione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Serve un nuovo ospedale. Nato il comitato Martesana. Con l’ex primario Mascherpa

In questa notizia si parla di: ospedale - martesana - serve - comitato

Nasce in ospedale un comitato per il sì - In un clima di partecipazione e impegno civico, la Cgil ha ufficializzato la creazione del quarto comitato "Sì referendum", dopo i precedenti a livello provinciale e nei comuni di Montemurlo, Montalbano e Valbisenzio.

PER IL NUOVO OSPEDALE DELLA MARTESANA C'È ANCHE UN COMITATO DI SUPPORTO Si è costituito il “Comitato per la realizzazione di un ospedale di 1° livello in Martesana” (c’è l’ipotesi Gessate, come raccontato, ma non solo) con l’obiettivo di soste Vai su Facebook

Serve un nuovo ospedale. Nato il comitato Martesana. Con l’ex primario Mascherpa; Un ospedale a Gessate, l’ipotesi del comitato. Ma il Comune frena: “Nessun vincolo sulle aree”; Carenza di medici e infermieri: «L’Asst Melegnano-Martesana deve tornare a investire».

Serve un nuovo ospedale. Nato il comitato Martesana. Con l’ex primario Mascherpa - "Martesana orfana di specialità ospedaliere, dipendiamo dai grandi presidi metropolitani. Secondo ilgiorno.it

Un ospedale a Gessate, l’ipotesi del comitato. Ma il Comune frena: “Nessun vincolo sulle aree” - MSN - Gessate (Milano) – Ipotesi nuovo ospedale in Martesana, anche Gessate nel tris delle ipotesi ubicative, ma il Comune frena, e il vincolo sulle aree interessate scompare dal pgt. Si legge su msn.com