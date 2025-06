Serse Cosmi promuove Esposito | Giocatore assolutamente valido ecco cosa serve per migliorare

Serse Cosmi non ha dubbi: Francesco Pio Esposito è un talento da seguire. Promuovendolo con entusiasmo, l'allenatore evidenzia le sue qualità e invita a investire sui giovani per un futuro di successi. Con questa visione, si apre una strada promettente per il calcio italiano, che può contare su nuove leve pronte a fare la differenza. Ecco cosa serve realmente per migliorare e far lievitare il potenziale di Esposito.

Il tecnico Serse Cosmi ha rilasciato qualche battuta su Francesco Pio Esposito. Le parole dell’allenatore a Radio TV Serie A. Intervistato a Radio TV Serie A, mister Serse Cosmi ha rilasciato alcune battute su Francesco Pio Esposito. Attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, il 2005 dell’ Inter è probabilmente uno dei talenti a destare più curiosità nel nostro calcio. In virtù dei 19 gol realizzati nella passata stagione contro lo Spezia, l’attaccante piace a molti, ma i nerazzurri prendono tempo per valutarlo. Le parole del tecnico. CHIVU FONDAMENTALE – «È un giocatore assolutamente valido. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serse Cosmi promuove Esposito: «Giocatore assolutamente valido, ecco cosa serve per migliorare»

