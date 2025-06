Serie di furti ladri nella rete dei Carabinieri | in poche ore due arresti e tre denunce

Una serie di furti inquieta la città di Forlì, con ladri che cercano di agire nell'ombra ma vengono svelati dai Carabinieri in un batter d'occhio. Nelle ultime ore, due giovani sono stati arrestati e tre denunciate, dimostrando l'efficacia delle forze dell'ordine nel tutelare i cittadini. La merce recuperata è stata prontamente restituita al supermercato. Nella circostanza, i due giovani, risultati...

