Serie C premiati i migliori talenti delle Rappresentative | c’è anche un canterano del Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata dedicata ai giovani della Serie C, quella tenutasi all'interno della sede di Lega Pro, durante la quale sono stati premiati i migliori calciatori delle Rappresentative per la stagione 2024-25. Quattro giovani – uno per ruolo – sono stati selezionati per ogni gruppo (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto il riconoscimento dal Presidente Matteo Marani, il quale ha sottolineato l'importanza dei settori giovanili nel sistema calcio italiano e, soprattutto, in Serie C, storicamente trampolino di lancio per tante stelle del nostro pallone. A ciascuno dei premiati è stato anche consegnato un paio di scarpette da calcio, realizzate su misura da Pantofola d'Oro.

