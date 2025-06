Serie b nazionale La T Tecnica Gema Saluta Savoldelli | Il viaggio più bello

La T Tecnica Gema Montecatini si prepara a un nuovo capitolo senza Nicola Savoldelli, il portacolori dei "leoni" termali negli ultimi anni. Dopo aver contribuito alla promozione in Serie B Nazionale e alla straordinaria corsa del 2023, il suo viaggio insieme al club si conclude. Un addio che segna la fine di un’epoca e l’inizio di nuove sfide, lasciando un’eredità indelebile nel cuore della squadra e dei suoi tifosi.

Nella nuova La T Tecnica Gema Montecatini che sta nascendo non ci sarà spazio per colui che nelle ultime tre stagioni è stato il portacolori dei "leoni" termali. Fra Nicola Savoldelli e il club del presidente Alessandro Lulli siamo infatti ai saluti. Arrivato in Valdinievole nel 2022, Savoldelli lascia dopo annate intense: la promozione in Serie B Nazionale, la cavalcata dello scorso anno culminata con il quarto posto finale in regular season e soprattutto la Coppa Italia 2025 sollevata a marzo. Il trionfo nella kermesse tricolore è stato indubbiamente il punto più alto della sua esperienza termale: oltre alla della soddisfazione di essere stato il primo capitano della Pallacanestro Montecatini ad alzare un trofeo rimane il legame che "Savo" ha instaurato con tutto l'ambiente e che va oltre le geste consumate sul parquet.

