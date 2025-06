Serena Williams e Reckitt lanciano Catalyst | una nuova spinta all’imprenditoria femminile nel mondo della salute

Serena Williams e Reckitt si uniscono in un progetto rivoluzionario per potenziare l’imprenditoria femminile nel settore della salute. Durante il prestigioso Festival di Cannes Lions 2025, Serena ha dimostrato di essere molto più di una leggenda del tennis, incarnando il ruolo di imprenditrice e attivista. Con Reckitt Catalyst, nasce un’iniziativa ambiziosa: nei prossimi cinque anni, sosterrà fino a 200 start-up guidate da donne o innovatori. Un passo deciso verso un futuro più equo e inclusivo.

Durante il Festival Internazionale della Creatività di Cannes Lions 2025, Serena Williams è salita sul palco non come leggenda del tennis, ma come imprenditrice affermata e attivista. Insieme a Reckitt – la multinazionale britannica dietro marchi noti come Durex, Finish, Lysol e molti altri – ha presentato Reckitt Catalyst, un’iniziativa globale che nei prossimi cinque anni punta a sostenere fino a 200 start-up fondate da donne o da imprenditori appartenenti a categorie sottorappresentate, operanti nel campo della salute e dell’igiene. Il progetto, che prevede un investimento complessivo fino a 10 milioni di sterline, nasce con un obiettivo preciso e tutt’altro che simbolico: migliorare l’accesso a servizi e soluzioni sanitarie per almeno cinque milioni di persone nel mondo, fornendo al contempo risorse strategiche, mentorship personalizzata e visibilità internazionale alle start-up selezionate. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serena Williams e Reckitt lanciano “Catalyst”: una nuova spinta all’imprenditoria femminile nel mondo della salute

In questa notizia si parla di: reckitt - serena - williams - catalyst

Serena Williams e Reckitt lanciano “Catalyst”: una nuova spinta all’imprenditoria femminile nel mondo della salute; Nasce Reckitt Catalyst, progetto di investimento a supporto di start-up femminili con Serena Williams come mentore.

Reckitt recruits Serena Williams for initiative to support 200 women-led health startups by 2030 - Reckitt has selected Serena Williams as its doubles partner for a new plan to serve up support for health and hygiene startups around the world. Scrive fiercepharma.com

Reckitt, Williams Team On Boosting Startups Through 'Catalyst' - Residence and will play a key role in mentoring and supporting women leading these ventures. Segnala mediapost.com