Senza patente assicurazione e revisione | fermato sullo scooter oltre 6mila euro di multa

Patente, assicurazione e revisione sono obblighi fondamentali per circolare in sicurezza e nel rispetto della legge. Quando vengono trascurati, le conseguenze possono essere molto gravi: multe salate e il rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. È importante conoscere le normative e rispettarle, perché la sicurezza sulle strade dipende anche dalla responsabilità di ciascuno. Ecco cosa è successo a un uomo di Bergamo che ha sottovalutato queste regole.

Sperava che il casco che indossava bastasse a farlo passare inosservato. Invece gli agenti della polizia locale lo hanno fermato e sanzionato. Un uomo del 1980, residente in provincia di Bergamo, è stato fermato nel centro abitato di Verdello mentre era in sella a uno scooterone in condizioni completamente irregolari: oltre all’assicurazione, al mezzo non era stata effettuata la revisione dal 2019 e, soprattutto, il conducente non aveva mai conseguito la patente. Alla guida della due ruote di cui era il legittimo intestatario, il 45enne, italiano, ha tentato di confondersi nel traffico, ma è stato intercettato dagli agenti in servizio durante un controllo stradale intensificato in questi giorni proprio nella zona centrale del paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Senza patente, assicurazione e revisione: fermato sullo scooter, oltre 6mila euro di multa

