Sentenza d' appello per il femminicidio di Giulia Tramontano | confermato l' ergastolo per Impagnatiello esclusa la premeditazione

La sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano conferma l'ergastolo per Impagnatiello, escludendo la premeditazione. Dopo il verdetto del primo grado, il processo si è svolto in un’unica giornata. I legali dell’imputato hanno richiesto un percorso di giustizia riparativa, anche se l’accusa ha ritenuto non necessario rivedere la pena. Una vicenda che riaccende il dibattito sulla giustizia e le misure di tutela.

Dopo la condanna in primo grado il processo d'appello in una sola giornata. I legali di Impagnatiello hanno chiesto di poter accedere a un programma di giustizia riparativa, per l'accusa non c'era necessitĂ di revisione della pena comminata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sentenza d'appello per il femminicidio di Giulia Tramontano: confermato l'ergastolo per Impagnatiello, esclusa la premeditazione

