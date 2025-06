Sente il crepitio dei vetri esce in strada e scopre un uomo intento a dare fuoco alla sua Panda

Una sera di paura a Taurisano: un crepitio improvviso sveglia i residenti e li porta a scoprire un gesto estremamente inquietante. Un uomo, infatti, stava cercando di dare fuoco alla Fiat del proprietario, creando scompiglio e pericolo in via delle Rimembranze. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato e denunciato il sospetto autore. Una vicenda che sottolinea quanto sia importante la sicurezza del territorio.

TAURISANO – Mentre è in casa sente il crepitio dei vetri. Esce in strada e scopre un uomo intento a dare fuoco alla sua auto: fermato e denunciato il presunto autore. È accaduto nella tarda serata di ieri, a Taurisano, in via delle Rimembranze.  Intorno alle 23.30 il proprietario di una Fiat. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: sente - crepitio - vetri - esce

Tragedia al raduno di Supercar: Ferrari da 300 mila euro esce di strada, si ribalta e si schianta in un fiume, morti i due passeggeri - Un'escursione tra le meraviglie naturali del nord della Spagna si è trasformata in una tragedia. Durante un raduno di supercar, una Ferrari 488 da 300.

Sente il crepitio dei vetri, esce in strada e scopre un uomo intento a dare fuoco alla sua Panda.

Sente rumori dall'appartmento dei vicini, esce a vedere: preso a bastonate da 2 sconosciuti - Il Mattino - Aggressione all'alba di oggi presso un’abitazione in Via Grigoletti a Mestre, per la segnalazione di un’aggressione. Segnala ilmattino.it

Sente rumori dall'appartmento dei vicini, esce a vedere: preso a bastonate da 2 sconosciuti - Il Gazzettino - Aggressione all'alba di oggi presso un’abitazione in Via Grigoletti a Mestre, per la segnalazione di un’aggressione. Da ilgazzettino.it