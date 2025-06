Sensibilizzazione sulle malattie renale l' iniziativa Io Dono – Biking For Healty Life

Unisciti a "Io dono – Biking for Healthy Life", un'iniziativa che mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione delle malattie renali, sostenere la ricerca e promuovere un mondo più pacifico. In questa sfida, il Professore Giovambattista Capasso, illustre nefrologo della Vanvitelli, guida con passione e competenza un movimento di speranza e solidarietà. Scopri come anche tu puoi fare la differenza per la salute e il benessere globale.

Allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla importanza delle malattie renali, promuovere la ricerca in questo campo ed unirsi a quanti chiedono uno sforzo per assicurare la pace in tutto il mondo, Il Professore Giovambattista Capasso, già ordinario di Nefrologia presso la Vanvitelli di.

