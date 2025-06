Sempre più edicole chiuse la proposta di Innocenti | Diventino punti di informazione turistica

In un panorama in cui le edicole chiudono a ritmo sostenuto, rischiando di spegnere un prezioso punto di riferimento per i cittadini, nasce una proposta innovativa di Lorenzo Innocenti, ex candidato sindaco e vicesegretario di Forza Italia. L’idea? Trasformare queste strutture in punti di informazione turistica, valorizzando il patrimonio culturale e offrendo un servizio utile alla comunità . Una soluzione che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere la città e promuoverne le bellezze. Innocenti afferma...

Secondo un rapporto di Unioncamere, in Italia negli ultimi quattro anni hanno chiuso 2.700 edicole. Una crisi questa che non risparmia del resto la cittĂ di Padova. Da qui una proposta sul tema da parte di Lorenzo Innocenti, ex candidato sindaco, oggi vicesegretario di Forza Italia. Afferma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: edicole - proposta - innocenti - chiuse

L’anno scorso chiuse 850 edicole. Snag: rafforzare sostegno pubblico - Il Presidente Innocenti ha inoltre aggiunto: “Utilizzare parte ... Lo riporta primaonline.it

Le edicole si rilanciano, "non siamo come cabine del telefono" - Le edicole si rilanciano, "non siamo come cabine del telefono" Ricerca Snag, 12 mila punti vendita, ci va un italiano su tre ROMA , 16 marzo 2023, 16:47 ... ansa.it scrive