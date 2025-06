Selvaggia Lucarelli sbugiardata dalla procura di Bari | dietro la raccolta fondi per Melissa nessuna truffa

Selvaggia Lucarelli si trova al centro di un caso che ha acceso il dibattito pubblico: la procura di Bari ha confermato che non c’è stata alcuna truffa nella raccolta fondi per Melissa. La giornalista aveva accusato i genitori di evitare l’intervista, ma ora emergono nuove verità che smascherano malintesi e accuse infondate. Dietro questa vicenda, si nasconde una complessa dinamica di emozioni, aspettative e intese da chiarire.

Per Selvaggia Lucarelli quei genitori della piccola Melissa che non volevano rilasciarle l’intervista non la contavano giusta. In realtà, non avevano voglia di parlare del loro dolore dietro una spregiudicata “cacciatrice di scoop”, che credeva di smascherare una truffa. Una truffa che, come ha confermato la procura di Bari, non c’è mai stata. Non ci fu truffa nella raccolta fondi per la piccola Melissa. Dietro la raccolta fondi legata alla piccola Melissa, la bambina affetta da atrofia muscolare spinale di tipo 1, non c’era infatti nessun illecito. Le indagini avviate dalla procura di Bari, arrivate dopo un esposto di alcuni cittadini, hanno confermato che i soldi delle donazioni (circa due milioni di euro) sono stati interamente destinati alle cure mediche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it