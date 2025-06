Sei mesi di lavori nasce la nuova maxi fogna di via Bertini contro gli allagamenti | cantiere al via dopo Ferragosto

Dopo mesi di attesa, finalmente inizia il grande progetto per via Bertini: un maxi cantiere che, partendo il 25 agosto, trasformerà il sistema di raccolta delle acque e prevenirà gli allagamenti. Con un investimento di circa un milione di euro finanziato dal PNRR, questa opera coinvolge Unica Reti, il Comune e Hera, segnando un passo importante verso una città più sicura e resilientemente idrica.

Partirà il 25 agosto in via Bertini il maxi cantiere per il rafforzamento delle reti idriche e gas che vedrà coinvolti Unica Reti, Comune e Hera. L’opera, finanziata con fondi Pnrr per circa 1 milione di euro, andrà a potenziare e riqualificare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Sei mesi di lavori, nasce la nuova maxi fogna di via Bertini contro gli allagamenti: cantiere al via dopo Ferragosto

In questa notizia si parla di: maxi - bertini - cantiere - mesi

Maxi cantiere e polemiche: "Manca programmazione. I ritardi erano noti da mesi" - Il maxi cantiere di riqualificazione in piazza del Popolo e via Conti continua a essere al centro di polemiche e critiche, evidenziando una grave mancanza di programmazione.

Sei mesi di lavori, nasce la nuova maxi fogna di via Bertini contro gli allagamenti: cantiere al via dopo Ferragosto; Sono iniziati i lavori del primo padiglione del nuovo ortomercato di Milano.

Forlì, maxi cantieri in via Bertini, modifiche alla viabilità - Partirà lunedì 25 agosto a Forlì in via Bertini, in prossimità della rotonda fra via Balzella e via Solombrini, il maxi cantiere per i lavori ... Si legge su corriereromagna.it

Maxi cantiere e polemiche: "Manca programmazione. I ritardi erano noti da mesi" - MSN - Maxi cantiere e polemiche: "Manca programmazione. Secondo msn.com