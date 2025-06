Sei appartamenti per anziani autosufficienti nel complesso di San Biagio | c' è l' ok al progetto

Fabriano dà un passo avanti importante per il benessere degli anziani: nella seduta di giunta del 18 giugno è stato approvato il progetto per sei appartamenti all’interno del complesso storico di San Biagio, destinati ad anziani autosufficienti. Un'iniziativa che promette di migliorare la qualità della vita e favorire l’inclusione sociale. Con un investimento significativo, si apre una nuova fase di attenzione alle esigenze della comunità.

FABRIANO – Nella seduta di Giunta di giovedì 18 giugno è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per la realizzazione di sei appartamenti destinati ad anziani autosufficienti, all’interno del complesso storico di San Biagio. L’intervento, del valore complessivo di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

