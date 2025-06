Segreti di famiglia 2 replica puntata 25 giugno in streaming | Video Mediaset

Non perderti l'appuntamento di oggi con “Segreti di famiglia” (Yargi): il nuovo episodio, in onda mercoledì 25 giugno, svela sorprendenti verità e tensioni mozzafiato. Ilgas fa luce sull’omicidio della famiglia nel pozzo, ipotizzando un gesto estremo per ricostruire una famiglia perduta. Vuoi rivivere i momenti salienti? Ecco il video Mediaset in streaming dell’episodio 11, disponibile per una replica coinvolgente e ricca di suspense.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 25 giugno – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz sostiene che l'uomo che ha ucciso la famiglia trovata nel pozzo abbia commesso il crimine nel tentativo di crearsi una famiglia sostitutiva, dopo aver perso la sua. Ecco il video Mediaset per rivedere l'episodio 11 in replica streaming.

