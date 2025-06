Se vuoi la pace prepara la guerra | Giorgia Meloni cita il motto dell' imperialismo romano e conferma il supporto italiano all' imperialismo di USraele

Se vuoi la pace, prepara la guerra. Giorgia Meloni, richiamando il motto dell’imperialismo romano, ha recentemente confermato il sostegno italiano all’ulteriore imperialismo di Israele. Una frase surreale, che sembra uscita da un’enciclopedia di aneddoti storici, e che rivela ancora una volta il posizionamento audace dell’Italia in un panorama internazionale sempre più complesso. Un vero e proprio ritorno alle scuole medie, con le reminiscenze delle antiche civiltà che si mescolano alla politica moderna.

Una frase surreale, che conferma il posizionamento dell'Italia Giorgia Meloni deve aver rispolverato le sue reminiscenze delle scuole medie quando, in questi giorni, ha citato - genericamente - "i romani" (sic!) dicendo si vis pacem, para bellum. Ci ha regalato questa profondissima perla di s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Se vuoi la pace, prepara la guerra: Giorgia Meloni cita il motto dell'imperialismo romano e conferma il supporto italiano all'imperialismo di USraele

