Se sale il prezzo per la protezione

Il vertice NATO di L'Aja si preannuncia come un momento cruciale, segnato non solo dalle decisioni ufficiali ma anche dai silenzi e dalle promesse non mantenute. Tra aumenti dei costi di protezione e impegni ancora da concretizzare, il mondo guarda con attenzione a come gli alleati affronteranno le sfide di sicurezza future. È il momento di fare chiarezza: cosa ci riserva questa storica riunione?

Il vertice NATO dell’Aja sarà ricordato anche per ciò che ha taciuto oltre per ciò che ha deciso. La storica promessa degli alleati di portare la spesa per la difesa al 5% del PIL -richiesta. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Se sale il prezzo per la protezione

In questa notizia si parla di: sale - protezione - prezzo - storica

Sale Marasino: Inaugurazione nuovo Polo Logistico della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco della Comunità Montana del Sebino bresciano, struttura strategica per la sicurezza del territorio e il pronto intervento in caso di emergenze. La Protezione Civile Vai su Facebook

Una grave alluvione paralizza la storica miniera di sale di Praid in Romania; Oro, nuovo record storico. Perché può arrivare a 3.200 dollari a fine aprile; Il prezzo del gas in avvio sale oltre i 37 euro.

Sale alle stelle il prezzo della «protezione» Usa - Usa (Rubriche) La Casa Bianca sta per presentare il piano «Cost Plus 50» che stabilisce il seguente criterio: i paesi alleati che ospitano forze Usa sul proprio territorio ne dovranno coprire ... Si legge su ilmanifesto.it