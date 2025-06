Se non ci consegni il ferro torniamo stanotte a rubarlo | in manette un novarese per estorsione

In un episodio che ha dell’incredibile, due uomini armati di minacce hanno costretto un’azienda di Treviso a consegnare 700 chili di trucioli di ferro, lasciando tutti senza parole. La loro intimidazione, chiara e spietata, ha messo in ginocchio la vittima, evidenziando come il crimine possa colpire anche nel cuore delle attività produttive italiane. La vicenda si conclude con un tentativo di estorsione che non si può sottovalutare, portando alla luce la ferocia di questa minaccia.

"Se non ci consegni il ferro, torniamo stanotte a rubarlo". Una minaccia molto chiara quella con cui due uomini sono riusciti a farsi consegnare da un'azienda in provincia di Treviso, specializzata nella lavorazione del metallo, ben 700 chili di trucioli di ferro. L'episodio è avvenuto lunedì.

«Se non ci dai il ferro, torniamo stanotte a rubarlo»: fermati e denunciati dai carabinieri - Un tentativo di estorsione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi: due uomini minacciano un'azienda di Villorba, chiedendo il ferro sotto la minaccia di furto notturno.

