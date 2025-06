Se Hiroshima è un vanto l’America di Trump non ha memoria

Se Hiroshima rappresenta un simbolo di devastazione e memoria collettiva, le parole di Trump sull'Iran rischiano di offuscare il peso storico di quegli eventi. In un contesto in cui ogni frase diventa testimonianza, è fondamentale riflettere sulle conseguenze di queste affermazioni e sul loro impatto sulla percezione della storia e della pace nel mondo.

«I raid in Iran, come Hiroshima e Nagasaki, hanno chiuso la guerra»: Trump ha detto proprio così. Tra mille pagine della storia americana ha citato come merito le più. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Se Hiroshima è un vanto, l’America di Trump non ha memoria

Trump: attacco in Iran come Hiroshima, ha messo fine alla guerra - Donald Trump ha dichiarato che l'attacco americano al sito nucleare di Fordow in Iran ha rappresentato un punto di svolta, paragonandolo alle bombe di Hiroshima e Nagasaki nel mettere fine alle guerre.

Se Hiroshima è un vanto, l’America di Trump non ha memoria; La rabbia dei sopravvissuti all’atomica contro Trump per la frase su Hiroshima: “Ci offende”; Se la Cina non vince più ma non cambia allenatore.

Trump, battute e superlativi al vertice Nato: «Fordow? Come Hiroshima». Così Donald si propone come «presidente essenziale» - I fallimenti internazionali vengono ribaltati e presentati come obiettivi raggiunti. Come scrive msn.com

Trump paragona l'attacco all'Iran a Hiroshima e Nagasaki - Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump ha paragonato gli attacchi Usa contro gli impianti nucleari iraniani ai bombardamenti su Hiroshima e Nagasaki durante ... Segnala libero.it