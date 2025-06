Scuole aperte al pomeriggio il nuovo progetto della Regione per gli studenti delle medie | Investiremo molte risorse

Scuole aperte al pomeriggio: un progetto innovativo della Regione Emilia-Romagna dedicato agli studenti delle medie. Con ingenti risorse e il sostegno di commissioni e assemblea legislativa, si punta a migliorare l’esperienza scolastica e ridurre la dispersione. La regione dimostra ancora una volta il suo impegno concreto per il diritto allo studio, creando opportunità di crescita e inclusione. La sfida ora è trasformare questa visione in realtà per un futuro più brillante.

Dopo il parere favorevole della Commissione Giovani e scuola, le linee di indirizzo 2025-2027 per il diritto allo studio scolastico incassano il via libera anche dall'Assemblea legislativa. La Regione Emilia-Romagna conferma il suo impegno nella lotta alla dispersione scolastica (che continua a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Scuole aperte al pomeriggio, il nuovo progetto della Regione per gli studenti delle medie: "Investiremo molte risorse"

