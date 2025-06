Scuola dell' infanzia San Marco 700mila euro di lavori

Il Comune di Latina ha avviato un importante intervento di ristrutturazione alla scuola dell'infanzia San Marco, con un investimento di quasi 700mila euro provenienti da fondi Fesr e dal Bilancio comunale. Un progetto che mira a restituire sicurezza e comfort agli ambienti, atteso da anni dai genitori e dalle insegnanti, e che rappresenta un passo decisivo verso il miglioramento della qualitĂ dell'istruzione e del benessere dei piĂą piccoli.

Quasi 700mila euro di lavori - finanziati da fondi Fesr e in parte da Bilancio comunale - per ristrutturare la scuola dell’infanzia San Marco di Latina, in cui diverse aule sono interdette dal 2021 a causa di problemi strutturali delle pavimentazioni. Sono quelli che impegna il Comune di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: scuola - infanzia - marco - 700mila

Supplenze inferiori a 30 giorni scuola dell’infanzia comune di Firenze. Domanda di messa a disposizione [AVVISO e MODELLO] - Il Comune di Firenze invita coloro che desiderano presentare domanda di messa a disposizione per supplenze inferiori a 30 giorni nella scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025.

Dal Governo 4 milioni per interventi alla scuola Manzoni e al Centro per le Famiglie; Galliano ha una nuova scuola per l'infanzia; Castelnuovo Don Bosco: alunni “fuori sede” in attesa di lavori nelle scuole.