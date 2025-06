Scuola a Novara al via i centri estivi per oltre 500 bambini

dell’entusiasmo e delle opportunità offerte dai centri estivi, un’esperienza ricca di giochi, apprendimento e socializzazione. Con più di 500 piccoli protagonisti, Novara si anima di energia e creatività, garantendo a ogni bambino un’estate indimenticabile all’insegna del divertimento e della crescita. Un’occasione preziosa per consolidare amicizie e scoprire nuove passioni, il tutto in un ambiente sicuro e stimolante.

Hanno preso il via i centri estivi del Comune di Novara che quest'anno si svolgono in quattro istituti comprensivi: Fornara Ossola, Montalcini, Boroli, Bottacchi. Sono 532 i bambini e le bambine in età di scuola dell'infanzia e primaria che, per 4 settimane i primi e 7 gli altri, beneficeranno. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

