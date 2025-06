Scovati 15 evasori totali al mese E oltre trecento lavoratori in nero

Ogni mese, in Umbria, vengono scoperti 15 evasori totali e oltre 300 lavoratori in nero, numeri che fanno riflettere sulla portata del fenomeno. Negli ultimi 17 mesi, la Guardia di Finanza ha individuato 267 evasori e 339 lavoratori irregolari, evidenziando l’esigenza di rafforzare le misure di controllo. Questi dati, presentati in occasione del 251° anniversario della fondazione, sottolineano l’impegno per un’economia più giusta e trasparente.

Negli ultimi 17 mesi la guardia di finanza ha scoperto in Umbria 267 evasori totali, ossia esercenti attivitĂ d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 339 lavoratori in "nero" o irregolari. In pratica 15 evasori totali al mese. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione del 251o anniversario della fondazione che si è svolto in piazza del Bacio, a Perugia e che riguarda il bilancio del 2024 e dei primi 5 mesi del ’25. Le fiamme gialle hanno eseguito circa 9.150 interventi e 2.800 indagini delegate per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalitĂ nell’economia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scovati 15 evasori totali al mese. E oltre trecento lavoratori in nero

In questa notizia si parla di: evasori - totali - mese - lavoratori

Bergamo, lotta all’illecito e alla criminalità organizzata: individuati 134 evasori totali e 719 lavoratori in “nero” - In occasione del 251° anniversario, la Guardia di Finanza di Bergamo celebra un traguardo importante nel contrasto all'illegalità .

700 milioni sottratti alla criminalitĂ e 484 evasori totali scoperti e 2.643 lavoratori in nero o irregolari nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025. Sono numeri forniti dalla Guardia di Finanza in occasione del 251esimo anniversario della fondazione del Corpo Vai su Facebook

Translate postBergamo, lotta all’illecito e alla criminalità organizzata: individuati 134 evasori totali e 719 lavoratori in “nero” Vai su X

Guardia di Finanza di Ravenna: negli ultimi 17 mesi scoperti 37 evasori totali e 212 lavoratori irregolari; Scovati 60 evasori totali, 187 lavoratori in nero, sequestri per 180 milioni di euro: il bilancio della Guardia di Finanza; Bergamo, lotta alla criminalità organizzata e all'illecito: individuati 134 evasori totali e 719 lavoratori «in nero» o irregolari.

Guardia di finanza, 23 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta - Sono 23 gli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza in Valle d'Aosta nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 (nei 17 mesi precedenti erano stati 114, in larga parte emersi dopo una serie di ... Segnala ansa.it

In Umbria 267 evasori totali scoperti da guardia di finanza - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la guardia di finanza ha scoperto in Umbria 267 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e ... ansa.it scrive