Scorie radioattive in Italia in che regioni si farà il deposito nazionale

Parlando in un'audizione davanti alle Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente della Camera, il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha chiarito le tempistiche per il deposito nazionale di scorie radioattive. Il progetto riceverà le autorizzazioni necessarie entro il 2029 e sarà operativo entro il 2039. Nel frattempo, nessuna Regione tra quelle in cui sono state individuate le 51 aree idonee alla costruzione del deposito ha avanzato una candidatura spontanea per ospitare il deposito. Se non sarà raggiunto un accordo tra Stato ed enti locali, a decidere sarà il Governo per decreto.

