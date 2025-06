Scopri il Veneto Segreto | esperienze didattiche tra storia natura e meraviglia Oltre 2300 studenti coinvolti nel 2024 Nuovi percorsi per una didattica più inclusiva curiosa e coinvolgente

Scopri il Veneto Segreto, un mondo nascosto di storia, natura e meraviglia pronto a stupire studenti e insegnanti. Nel 2024, oltre 2300 giovani hanno già vissuto esperienze immersive e memorabili, grazie a percorsi innovativi pensati per una didattica più inclusiva, curiosa e coinvolgente. Preparati a un viaggio unico che trasformerà ogni uscita scolastica in un’avventura educativa indimenticabile, stimolando la scoperta e l’interesse di ogni giovane esploratore.

Veneto Segreto apre le porte di un Veneto nascosto e affascinante a studenti e insegnanti con visite didattiche immersive pensate per trasformare ogni uscita scolastica in un’esperienza di scoperta viva, memorabile e interdisciplinare. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

