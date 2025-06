Scopre ladro in casa e lo uccide poi nasconde il cadavere | choc in Cilento

Una notte da incubo nel Cilento: un tentativo di furto si trasforma in tragedia, con un uomo che, scoperto il ladro in casa, reagisce in modo estremo e nasconde il cadavere. Una vicenda drammatica che scuote la comunità di San Severino di Centola, lasciando dietro di sé domande e dolore. La vicenda evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra difesa e tragedia, e ci invita a riflettere sulla fragilità della pace domestica.

Avrebbe ucciso il 23enne albanese e nascosto il corpo a San Severino di Centola. Si è chiuso nel modo più tragico il tentato furto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Scopre ladro in casa e lo uccide, poi nasconde il cadavere: choc in Cilento

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato - ...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

Spara ai ladri in casa e ne uccide uno, poi nasconde il cadavere. Due giorni dopo confessa, indagato imprenditore 60enne di Centola nel Salernitano - Il proprietario aveva dichiarato di aver fatto fuoco solo una volta contro tre presunti ladri, che poi erano fuggiti. quotidiano.net scrive