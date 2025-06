Scoperti 70 evasori e 500 lavoratori in nero

Sei pronti a scoprire come l’Italia combatte l’evasione fiscale? Recenti operazioni hanno portato alla luce 70 evasori totali e 501 lavoratori in nero, con casi di evasione internazionale che coinvolgono strutture occulte e capitali nascosti all’estero. Un impegno deciso per tutelare la legalità e garantire un sistema più giusto. E le sorprese non finiscono qui: scopriamo insieme i dettagli di questa battaglia contro l’illegalità.

Ben settanta evasori totali, ovvero lavoratori e imprenditori completamente sconosciuti al fisco e 501 lavoratori in ’nero’ o irregolari. Undici i casi poi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. Complessivamente sono state denunciate per reati tributari 220 persone, di cui 3 tratte in arresto. I dati sono emersi ieri in occasione del 251° anniversario della Guardia di Finanza: nel corso della cerimonia il comandante provinciale, colonnello Gianluca Capecci ha ricevuto il prefetto, dottoressa Fabrizia Triolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scoperti 70 evasori e 500 lavoratori in nero

