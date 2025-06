Scoperti 126 evasori totali e 228 lavoratori in nero in 17 mesi

Le forze della Guardia di Finanza di Padova non si fermano: in soli 17 mesi, hanno scoperto 126 evasori totali e 228 lavoratori in nero, eseguendo oltre 6.866 interventi nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025. Un impegno incessante volto a proteggere l’economia legale e i cittadini. Le loro azioni sono un baluardo fondamentale contro le infiltrazioni criminali e le frodi, garantendo un futuro più equo e trasparente per tutti.

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la Guardia di Finanza di Padova ha eseguito oltre 6.866 di interventi e 207 indagini per contrastare gli illeciti economico finanziari e le infiltrazioni della criminalitĂ nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese. Le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: mesi - scoperti - evasori - totali

Lotta al lavoro irregolare, oltre 200 lavoratori in nero scoperti nei primi sei mesi del 2025 - La lotta contro il lavoro irregolare in Sicilia si intensifica, con oltre 200 lavoratori in nero scoperti nei primi sei mesi del 2025.

In pochi mesi scoperti quasi 300 evasori totali Vai su Facebook

Translate postIn 17 mesi scoperti in Valle dalla Guardia di finanza 23 evasori fiscali totali. #aostasera #cronaca Vai su X

Guardia di Finanza, oltre 5.000 operazioni da inizio anno. Scoperti 70 evasori totali; Guardia di Finanza di Ravenna: negli ultimi 17 mesi scoperti 37 evasori totali e 212 lavoratori irregolari; Fiamme Gialle a Bergamo, lotta all’illecito e alla criminalità organizzata: scoperti 133 evasori totali in 17 mesi.

Guardia di finanza, 23 evasori totali scoperti in Valle d'Aosta - Sono 23 gli evasori totali scoperti dalla Guardia di finanza in Valle d'Aosta nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025 (nei 17 mesi precedenti erano stati 114, in larga parte emersi dopo una serie di ... Si legge su ansa.it

In Umbria 267 evasori totali scoperti da guardia di finanza - Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, la guardia di finanza ha scoperto in Umbria 267 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e ... Lo riporta ansa.it