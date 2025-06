Scooter nel ‘cunicolo’ La giunta tira dritto | | Nessuna revoca

Dopo settimane di sperimentazione, l’amministrazione conferma la decisione di mantenere aperto il vecchio tunnel sotto la ferrovia in viale Trieste, consentendo ai motorini di attraversarlo per raggiungere il parcheggio del Santa Marta. La scelta, tuttavia, ha suscitato interrogativi e critiche, tanto da spingere il capogruppo della Lega, Dario Andreolli, a presentare un’interrogazione in consiglio comunale. La questione è destinata a restare al centro del dibattito pubblico, con...

Dopo un paio di settimane dall’avvio della sperimentazione, l’amministrazione si dice convinta dell’apertura del vecchio tunnel sotto la ferrovia in fondo a viale Trieste (lato Fano) per far passare i motorini di piccola dimensione per raggiungere il parcheggio del Santa Marta. Il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Dario Andreolli, ha presentato ieri un’interrogazione in consiglio comunale sul tema, chiedendo un dietrofront da parte dell’amministrazione. A rispondere l’assessora Sara Mengucci: "Non riteniamo di procedere con la revoca dell’ordinanza – dice – anche perché si tratta di una sperimentazione che viene continuamente monitorata, anche con la presenza della Polizia municipale nei week-end. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scooter nel ‘cunicolo’. La giunta tira dritto:: "Nessuna revoca"

