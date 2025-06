Scontro tra tre veicoli | muore ragazzo di 36 anni che si scontra con lo scooter contro un’auto Inutili i soccorsi La tragedia su via Collatina a Roma

Una notte drammatica scuote Roma: un gravissimo incidente sulla via Collatina ha portato alla tragica perdita di un giovane di 36 anni, coinvolto in uno scontro tra tre veicoli. La scena, subito apparsa devastante, lascia senza parole e solleva ancora una volta il dolore per le vite spezzate sulla strada. La tragedia di questa sera ci ricorda quanto sia fondamentale prestare massima attenzione alla sicurezza.

Un incidente mortale ha scosso la serata romana del 24 giugno 2025, quando un uomo di 36 anni ha perso la vita a seguito di un tragico scontro avvenuto lungo via Collatina, nel quartiere Ponte di Nona, all'altezza di via di Salone. La dinamica dell'incidente. L'incidente si è verificato intorno alle 19:30 e ha coinvolto tre veicoli: una Citroen Xsara, una Lancia Musa e uno scooter SportCity guidato dal 36enne. Stando ai primi riscontri delle forze dell'ordine, l'uomo alla guida dello scooter avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per impattare frontalmente con la Lancia, mentre il conducente della Citroen è rimasto illeso.

