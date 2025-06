Scontro tra moto e camion e alla rotonda un ferito

Un tragico scontro alla rotatoria di Montale ha coinvolto una moto e un camion, lasciando un ferito grave. La mattina del 25 giugno, lungo la strada per Pontenure, il motociclista ha subito un probabile trauma cranico, rimanendo però cosciente. La scena si è trasformata in un momento di grande apprensione, mentre i soccorsi intervenivano per assisterlo e cercare di ricostruire l’accaduto. La vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza sulle strade.

Scontro alla rotatoria di Montale, nella mattinata del 25 giugno, tra una moto e un camion. Lungo la strada per Pontenure un motociclista si è scontrato con un camion. Il motociclista ha riportato un probabile trauma cranico: non ricordava quanto gli fosse accaduto. È sempre rimasto cosciente e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Scontro tra moto e camion e alla rotonda, un ferito

In questa notizia si parla di: camion - scontro - moto - rotonda

Milano: scontro moto-camion, muore 37enne - Un tragico incidente ha scosso Milano il 15 maggio, quando una donna di 37 anni ha perso la vita all'incrocio tra viale Ortles e via Cassano d’Adda.

BRUTTO SCONTRO AUTO MOTO Centauro finisce in ospedale La dinamica dell'incidente nel link qui a fianco https://www.polesine24.it/cronaca/2025/06/15/news/afa-da-allarme-per-disagio-fisico-354227/ #incidente #rovigo #lavocedirovigo Vai su Facebook

Scontro tra moto e camion e alla rotonda, un ferito; Incidente in rotonda, camion perde un carico di lastre: traffico in tilt; Incidente tra moto e camion a Milano: morta Valeria Necchi. La motociclista aveva 37 anni.

Renzo Fornea morto schiacciato in moto: un camion affronta una rotonda, perde il rimorchio e lo travolge - Leggo.it - Affrontando la rotonda all'altezza del supermercato Interspar, il mezzo ha perso il rimorchio che ha travolto Fornea, di passaggio sulla sua moto. Scrive leggo.it

Renzo Fornea muore a bordo della sua moto: un camion affrontando una rotonda ha perso il rimorchio che lo ha travolto. Aveva 77 anni - Il Gazzettino - Renzo Fornea muore a bordo della sua moto: un camion affrontando una rotonda ha perso il rimorchio che lo ha travolto. Come scrive ilgazzettino.it