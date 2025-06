Scontro tra auto e scooter alla rotonda un ferito

Un altro incidente sulla viabilità cittadina: questa mattina, lungo via Emilia Pavese, un impatto tra auto e scooter alla rotonda con via Carrozza ha causato il ferimento di un uomo, trasportato in ospedale per accertamenti. La sicurezza stradale resta una priorità, e ogni episodio ci ricorda l'importanza di prestare attenzione e rispettare le regole. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli utili sulla prevenzione degli incidenti.

Altro incidente stradale che ha coinvolto in città uno scooter nella mattinata del 25 giugno. Lungo via Emilia Pavese, alla rotonda con via Carrozza, è avvenuto uno scontro tra auto e scooter. Un uomo, ferito non gravemente, è stato portato al pronto soccorso per accertamenti da un equipaggio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: scooter - scontro - auto - rotonda

