Scontro razzismo Rudiger-Cabral la Fifa apre un fascicolo | possibile sanzione severa per il giocatore del Pachuca As

L’episodio tra Rudiger e Cabral scuote il mondo del calcio, portando all’apertura di un fascicolo da parte della FIFA. La questione del razzismo torna al centro dell’attenzione, con possibili sanzioni severe per il giocatore del Pachuca. Un episodio che riaccende il dibattito sulla necessità di tolleranza e rispetto nello sport. La FIFA si impegna a fare luce e garantire giustizia.

La Fifa ha deciso di aprire un fascicolo sul calciatore del Pachuca Gustavo Cabral dopo l’episodio di razzismo avvenuto con Antonio Rudiger al Mondiale per club. Il difensore tedesco del Real Madrid, infatti, aveva dichiarato di aver ricevuto l’insulto « negro di me**a ». L’arbitro del match, Ramon Abatti, ha poi attivato il protocollo antirazzista. La Fifa apre un fascicolo per l’episodio di razzismo tra Cabral e Rudiger. As riporta: L’episodio si è verificato nei minuti finali della partita, quando Rudiger chiedeva un rigore a favore. Il giocatore del Pachuca sostiene di aver detto «Codardo di me**a». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it