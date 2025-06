Scontro nella giunta comunale l' assessore Stella contro Ferrara | Dal sindaco solo carezze alla Asl

Scontro acceso nella giunta comunale di Chieti Scalo, dove l’assessore Stella si confronta duramente con Ferrara, accusandolo di scarso impegno sulla sanità locale. Mentre il sindaco elogia gli sforzi dell’ASL, Stella non si tiene e denuncia un’attenzione superficiale da parte dell’amministrazione. La polemica accende i riflettori sul futuro del distretto sanitario, gettando luce su una questione che divide la città e richiede risposte urgenti.

Il distretto sanitario di Chieti Scalo continua a essere al centro del dibattito politico cittadino. Dopo le dichiarazioni del sindaco Diego Ferrara sui disservizi sanitari, arriva la replica dell’assessore comunale alla Sanità, Fabio Stella (M5S), che accusa il primo cittadino di un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: comunale - assessore - stella - ferrara

Azienda speciale consortile Welfare C7, sì in consiglio comunale. Ma l'ex assessore si astiene - Il consiglio comunale di Casal di Principe ha approvato la nascita dell’azienda speciale consortile Welfare C7, con l’astensione dell’ex assessore.

Chieti, via alla bonifica dell’area ex Conceria CAP dopo anni dalla caratterizzazione della zona Pubblicato Ven 20 Giugno 2025 alle 12:19 Ferrara, Zappalorto e Stella: “Un atto storico per la città, nessuno era andato così avanti per la bonifica e il risanamento Vai su Facebook

Scontro nella giunta comunale, l'assessore Stella contro Ferrara: Dal sindaco solo carezze alla Asl; M5S avverte il sindaco Ferrara: Troppe lungaggini sulla riapertura degli uffici allo Scalo; Ballo e moda in passerella. La madrina è Martina Stella.

Zls, l’idea del Comune: "Ferrara come locomotiva dello sviluppo provinciale" - Appello alla Regione: "Viale Aldo Moro dimostri coi fatti la nostra centralità". Secondo msn.com

Induzione indebita, condannato assessore Lodi a Ferrara - MSN - L'assessore del Comune di Ferrara Nicola Lodi è stato condannato in abbreviato a due anni e dieci mesi per induzione indebita a dare o promettere utilità per la ... Segnala msn.com